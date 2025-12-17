Тормозит ноутбук — не беда: лайфхаки для срочной реанимации

Если ноутбук начал "зависать" и медленно загружать программы, не всегда нужно сразу нести его в ремонт. Специалисты сервис-центров рекомендуют ряд эффективных методов, которые могут вернуть устройству быстродействие.

© Vse42.ru

Чаще всего причина медленной работы кроется не в поломке, а в программных сбоях или нехватке ресурсов. Первый шаг – оптимизация системы. Необходимо очистить диск от ненужных файлов и кеша, проверить компьютер на вирусы и отключить в автозагрузке приложения, которые замедляют старт. Если места на диске критически мало, стоит перенести большие файлы на внешний носитель.

Эксперты советуют обратить внимание на "железо". Наиболее эффективные апгрейды – добавление оперативной памяти и замена старого жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD). Это кардинально повышает скорость загрузки системы и работы программ. Также важно следить за перегревом: запыленная система охлаждения и высохшая термопаста заставляют процессор снижать производительность. Профессиональная чистка может решить эту проблему.

Если перечисленные меры не помогают, радикальным, но действенным решением станет чистая переустановка операционной системы. Когда самостоятельные действия не дают результата или появляются признаки физической неисправности (посторонние шумы, перегрев, щелчки диска), следует обратиться в сервисный центр для точной диагностики и ремонта, передаёт дзен-канал "Pedant.ru".