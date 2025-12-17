В Чечне совершили важное научное открытие

Директор Института археологии РАН академик Николай Макаров заявил, что в ходе раскопок второго Хумыкского могильника на территории Чечни ученые обнаружили древние захоронения II века до нашей эры, которые можно отнести к кобанской культуре, существовавшей на излете бронзового века.

Ученые отметили, что часть находок можно назвать подлинными произведениями искусства. Изученный могильник насчитывает 160 захоронений, которые содержат древнее вооружение и украшения. Находки позволяют более точно и обоснованно говорить о деталях погребального обряда кобанской культуры, и, возможно, ученые смогут его полностью восстановить.

