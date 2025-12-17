Новый iPad mini получит значительные улучшения экрана и железа

Apple разрабатывает iPad mini нового поколения, который станет самым заметным обновлением линейки за последние годы. Устройство получит принципиально новый дисплей и существенно более производительную начинку, сообщает MacRumors.

© Газета.Ru

Впервые в истории iPad mini компания оснастит компактный планшет OLED-экраном, продолжая стратегию по поэтапному переводу всех своих устройств на этот тип дисплеев. Кроме того, за производительность новинки будет отвечать флагманский чипсет Apple A20 Pro, который также будет установлен в будущие iPhone 18 Pro и Pro Max.

Использование нового чипа указывает на то, что релиз iPad mini состоится не ранее осени, одновременно с презентацией очередного поколения iPhone или позже. Для сравнения, текущая версия планшета оснащается чипом Apple A17 Pro, который Apple использовала в iPhone 15 Pro.

Согласно ранним утечкам, Apple также переработает в iPad mini систему вибрационных динамиков, которые способны излучать звук из корпуса, лишенного отверстий. Такое решение позволит оснастить планшет защитой от воды, что сделает iPad mini первым планшетом Apple с такой технологией.