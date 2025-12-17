На Марсе заметили «бабочку» размером с целый город

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) получили снимок гигантской «бабочки» на поверхности Марса. Геологическое образование размером с целый город появилось несколько миллиардов лет назад, когда климат Марса был теплым и влажным.

© ESA

На самом деле «бабочка» представляет собой асимметричный ударный кратер. Она возникла при ударе астероида о поверхность Марса под необычно низким углом.

Кратер расположен в регионе Idaeus Fossae — чрезвычайно неровной и ранее вулканически активной области в северных низменностях Марса. Его протяженность составляет 20 км с востока на запад и 15 км с севера на юг.

Новые снимки были сделаны в цифровом формате с использованием топографических данных орбитального аппарата «Марс Экспресс». «Бабочка» отличается от большинства ударных кратеров Солнечной системы, которые имеют круглую форму. Небольшой угол падения этого астероида привел к неравномерному распределению обломков. Два фрагмента породы вылетели наружу на север и юг кратера, образовав два распростертых «крыла».

Подобные кратеры встречаются чрезвычайно редко. Изучение подобных образований помогает лучше понять угол и силу ударов, которые их образовали, а также эволюцию и строение пород. Так, крылья «бабочки» являются гладкими, а основное тело — неровным. Это говорит о том, что материал смешался с водой. Фрагменты космического камня могут до сих пор находиться внутри кратера, сообщает Live Science.

Ранее на поверхности Марса нашли большое количество камней и геологических образования причудливых форм. Также ученые идентифицировали следы тропических оазисов. Это необычное светлые породы, представляющие собой каолинит — разновидность глины, богатой алюминием. На Земле каолинит образуется в очень теплых и влажных условиях, например, в тропических лесах.