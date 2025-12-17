Астрономы предположили существование сверхцивилизации на примере 3I/ATLAS

Могут ли в Солнечной системе присутствовать инопланетные зонды? На этот вопрос отвечают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Напомним, что по расчетам специалистов уже через два дня, 19 декабря, на минимальном расстоянии от Земли пройдет "комета-корабль" 3I/ATLAS. Все должно случиться около 7 утра по московскому времени. В настоящий момент, как ранее сообщалось, межзвездный объект фактически вошел в синхронизированное движение с Землей.

© International Gemini Observatory/CC BY 4.0/wikipedia.org

Что это значит? На протяжении недели, до 22 декабря, расстояние между 3I/ATLAS и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километров (около 0,2% от разделяющей их дистанции). А потом "вселенская странница" начнет быстро удаляться.

"В разворачивающейся драме идей вокруг межзвездного тела 3I/ATLAS помимо вопроса, чем является данный объект (о котором мы не будем говорить, так как не можем ничего нового добавить к ранее высказанному сторонами), представляет интерес вопрос, а могут ли в принципе присутствовать в Солнечной системе инопланетные зонды, - замечают ученые в своем Telegram-канале. - Заметим, что наука, и астрофизика в частности, исходят из того, что набор химических элементов и законы природы одинаковы во всех точках Вселенной. В этом смысле тот факт, что эта комбинация позволила зародиться жизни на одной из планет, делает очень вероятным возможность ее формирования и на других планетах, которых во Вселенной огромное количество. Также из своего опыта мы знаем о потенциально высоких скоростях развития цивилизаций технологического типа, к которым относится наша (достаточно сравнить 1925-й и 2025-й годы), и, экстраполируя эти темпы на тысячи и десятки тысяч лет вперед, можно предположить возможность формирования технологических сверхцивилизаций".

Предположим теперь, говорят специалисты, что в Галактике существует сверхцивилизация, уровень которой позволяет ей с высокой достоверностью определить наличие планет (включая их размеры и орбиты) у всех звезд, скажем, в сфере диаметром 10 тысяч световых лет. Таких систем, для понимания, будет порядка миллиарда.

Возникает ряд вопросов, на которые должен быть дан ответ. Первый, и самый очевидный, на который обращают внимание ученые: зачем формировать у зонда гиперболическую траекторию, прямо указывающую на его внешнее происхождение. А именно такая траектория и привлекла внимание к 3I/ATLAS. На это может быть дан достаточно очевидный ответ. При таких траекториях и скоростях зонд проходит через планетную систему за времена порядка 1-3 лет, что, по сути, не оставляет времени на формирование экспедиции к нему. Кроме того, чем выше скорость зонда, тем сложнее его перехватить.

"В частности, скорости 3I/ATLAS принципиально недостижимы для нашей цивилизации, тогда как кометы с обычными скоростями мы уже догоняли", - подчеркивают астрономы.

Опять же, по их словам, явная межзвездная природа тела позволяет объяснить нестыковки его характеристик со стандартными кометами данной системы.

На все вопросы, почему комета такая необычная, может быть дан ответ: она же межзвездная. Привести же состав комы к локальным кометам может быть невозможно, так как извне этот состав, скорее всего, неизвестен. Если же зонды делаются из тел своего облака Оорта, то возникающее расхождение просто неизбежно.

Ученые задаются вопросом: за что же такое количество людей ополчилось на профессора Гарвардского университета Ави Леба, который предположил, что, несмотря на официальную классификацию 3I/ATLAS как кометы, некоторые ее характеристики могут указывать на искусственное происхождение. И справедлива ли критика в его адрес? К сожалению, справедлива, считают специалисты лаборатории. Почему?

"Гипотеза об инопланетной природе, как бы привлекательно ни выглядела, все равно является менее вероятной, чем гипотеза, что перед нами обычное небесное тело, - считают специалисты. - А основные научные принципы запрещают рассматривать менее вероятные гипотезы, пока не отвергнута более вероятная".

И все-таки: может ли 3I/ATLAS быть тем самым зондом?

"Ответ - да, может. Но опять же, с очень низкой вероятностью, с той же, с какой есть шанс вытянуть один белый шар из тысяч, а то и миллионов шаров другого цвета. И пока не появится никакой новой информации, способной объективно изменить эти цифры вероятности, наука будет продолжать считать его обычным камнем, случайно залетевшим в Солнечную систему", - говорят ученые.

Напомним: комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, - третий "гость", залетевший в Солнечную систему из глубин космоса после знаменитого Оумуамуа и кометы Борисова.