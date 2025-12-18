Apple начала переговоры о сборке чипов для iPhone в Индии

Apple начала предварительные переговоры с индийскими производителями полупроводников. Цель — наладить в стране сборку и упаковку некоторых компонентов для iPhone. Об этом пишет Reuters со ссылкой на издание Economic Times.

По данным источника, это первый подобный проект компании в Индии. Предполагается, что речь может идти о чипах для дисплеев. Переговоры ведутся с компанией CG Semi, которая строит завод по сборке и тестированию микросхем в городе Сананд.

В Apple и CG Semi отказались от комментариев. Официальных заявлений по поводу конкретных чипов или сроков пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Apple стремится к 2026 году производить в Индии большинство iPhone для продажи в США. Это позволит снизить риски, связанные с потенциально высокими пошлинами на китайские товары.