Блогер перечислил 12 смартфонов с лучшей камерой

Эксперт YouTube-канала Tech Spurt рассказал, на какие модели камерофонов сейчас лучше всего обращать внимание при покупке.

© YouTube/Tech Spurt

Pixel 10 Pro/XL. У этой серии может быть много других проблем, но это точно не камеры. Для игр эти модели тоже совсем не подходят. По характеристикам модули камер у этого смартфона остались почти такими же, как у предшественников, разве что увеличился максимальный зум.

Pixel 9a. Если у вас ограничен бюджет, не стоит упускать из виду и эту модель. Она поддерживает и современные функции, связанные с ИИ. Например, вы можете быстро и легко удалять объекты с фото и не только.

Huawei Pura 80 Ultra. Из коробки сервисов Google у него нет, но установить их не составит труда. Фишка смартфона - в наличии переменной диафрагмы, благодаря которой вы сможете добавить снимку глубины.

Oppo Find X9 Pro. Ещё один серьёзный конкурент Google Pixel на сегодня. У него есть даже специальная кнопка для камеры, которая позволяет увеличивать и уменьшать масштаб.

Vivo X300 & X300 Pro. Он отлично себя показывает практически во всех соотношениях: начиная от высокой автономности и заканчивая производительностью.

Xiaomi 15 Ultra. Вы получаете вместе с ним потрясающий AMOLED-экран, высокую производительность и великолепную оптику.

© Tech Spurt

Xiaomi 15. Если вы предпочитаете более компактные телефоны или у вас меньше денег, то подойдёт эта версия. Ёмкость аккумулятора и мощность процессора у него такие же, как и у старшей версии.

Xiaomi 15T Pro. Альтернатива, если средств у вас не так много. Это всё ещё отличное соотношение цены и качества.

Sony Xperia 1 VII. Это неплохое устройство, обладающее некоторыми функциями, которых нет у других флагманов. Например, это наличие разъёма для наушников и возможность расширять внутреннюю память.

Honor Magic 7 Pro. Вы получите мощный процессор, ИИ-возможности. Камера здесь тоже впечатляет и обладает теми же интеллектуальными функциями, что и Huawei Pura 70 Ultra. Диафрагма у смартфона тоже переменная.

Poco F8 Ultra. Немного удешевлённый вариант флагмана. Помимо огромного дисплея в 6,9", быстрой зарядки, мощного процессора, у него потрясающие камеры.