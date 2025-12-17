Появление фотографов убило «волшебных» лягушек

"Волшебные галактические" лягушки исчезли после сообщений о фотографах, уничтожающих их среду обитания. Исследователь тропических лесов Кералы (Индия) бьет тревогу, узнав, что лягушки погибли после того, как к ним добрались люди.

Группа находящихся под угрозой исчезновения “галактических лягушек” пропала без вести и предположительно погибла после того, как пробравшиеся к ним фотографы, по сообщениям, уничтожили их микрорайоны для фотосъемки.

Как пишет The Guardian, лягушки Melanobatrachus indicus, каждая из которых размером с кончик пальца, – это единственный вид в своем семействе и обитает под бревнами в пышных тропических лесах индийского штата Керала. По словам Раджкумара К.П., члена Лондонского зоологического общества и исследователя, их удивительные пятна не указывают на наличие яда, как иногда предполагают люди, но, предположительно, используются в качестве средства коммуникации.

В начале 2020 года зоолог обнаружил семь представителей этого “волшебного” вида в тропическом лесу Западные Гаты в Индии, но не смог посетить их во время пандемии Covid. Когда он вернулся позже, согласно отчету Лондонского зоологического общества, лягушки исчезли.

“Большое красивое поваленное бревно, которое было там, было полностью сломано и лежало не на своем месте”, - рассказывает Раджкумар.

Растительность также была вытоптана, а лягушек, чьи жилища были разрушены, нигде не было видно.

Сначала зоолог заподозрил, что ущерб причинен коричневыми мангустами, но они недостаточно сильны, чтобы перевернуть бревно. Затем ученый спросил своего следопыта, не видел ли он кого-нибудь: “Он упомянул, что в том месте побывало несколько фотографов. Несколько небольших групп. Поэтому позже я связался с другими своими проводниками, и они начали рассказывать мне обо всем, что произошло”.

По словам местных следопытов, эти фотографы-натуралисты искали представителей исчезающих видов. Когда они находили их, они снимали лягушек и поддерживали их для фотографий. Но они не надевали перчаток, хотя эти нежные создания дышат через кожу и невероятно чувствительны.

Один из следопытов рассказал Раджкумару, что две маленькие галактические лягушки умерли после того, как фотографы слишком долго держали их в руках: “Он говорит, что они переносят животное на какой-нибудь красивый фон или на поросшее мхом бревно, чтобы сфотографировать, перемещая его с одного места на другое, чтобы получить более качественные снимки. В тот день они поймали пять или шесть лягушек, и две из них умерли”.

В последующие месяцы Раджкумар снова и снова осматривал это место, но так и не смог найти больше галактических лягушек. Он чувствовал себя “беспомощным” перед лицом несправедливости, пишет The Guardian.

“Сотрудники лесного департамента пытаются предотвратить появление таких групп. Но те используют высокопоставленных чиновников – политиков, судей верховного суда или что–то в этом роде, - чтобы они разрешали им фотографировать, - сетует зоолог. – Я влюбился в этих лягушек, как только увидел их. Кажется, что они угольно–черного цвета, но если поднести их к свету, то можно увидеть на их телах все звезды, похожие на галактики. Это просто волшебно”.

Доктор Бенджамин Тэпли, куратор отдела рептилий и амфибий Зоологического общества Лондона, считает, что галактические лягушки, вероятно, являются “древней”, “незаменимой” ветвью на древе жизни: