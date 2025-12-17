Названы самые быстрорастущие бренды смартфонов в России

Компания «М.Видео» назвала самые быстрорастущие бренды смартфонов в России по итогам 9 месяцев 2025 года. Лидером по динамике продаж в денежном выражении стала компания Samsung, за которой следуют HUAWEI, realme, POCO и Xiaomi, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

По данным ритейлера, доля Samsung за отчетный период увеличилась с 16,6% годом ранее до 20%. Рост был обеспечен расширением модельного ряда в среднем ценовом сегменте, обновлением ключевых устройств и усилением присутствия в наиболее востребованных ценовых категориях.

Укрепили позиции и другие производители. Так, доля HUAWEI выросла с 3,7% до 4,6% на фоне стабильного спроса на смартфоны с упором на автономность и возможности камер. Компания realme увеличила присутствие на рынке с 4,9% до 5,7%, а POCO — с 3,4% до 4,1%, во многом благодаря сочетанию высокой производительности и доступной цены. Xiaomi также продемонстрировала рост, прибавив около 0,5% за счет популярности обновленных линеек и массовых моделей.

Отмечается, что совокупный объем российского рынка смартфонов по итогам первых трех кварталов 2025 года в денежном выражении составил порядка 460 млрд руб.

Как отметил руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин, наиболее заметный рост показывают бренды, сумевшие укрепиться в ключевых ценовых сегментах. По его словам, россияне все чаще выбирают устройства с оптимальным балансом производительности, качества камер, автономности и цены, а активное обновление модельных рядов и быстрая адаптация к запросам рынка напрямую отражаются на росте долей производителей.