Samsung представит расширенную линейку Micro RGB телевизоров

Корпорация Samsung Electronics планирует существенно увеличить ассортимент телевизоров, выполненных по технологии Micro RGB. В модельную сетку 2026 года войдут устройства сразу в шести вариантах диагонали: от 55 до 115 дюймов. На данный момент в этом сегменте представлена только одна 115-дюймовая модель MR95F.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

В основу новых панелей лягут светодиоды размером менее 100 мкм с индивидуальной подсветкой. За обработку изображения будет отвечать специализированный чипсет Micro RGB AI Engine Pro. Заявлено, что аппаратные решения обеспечат полное покрытие цветового пространства BT.2020 и прецизионную настройку цветовой температуры.

Звуковая подсистема будет реализована на базе технологии пространственного аудио Eclipsa Audio. В спецификациях указана поддержка Dolby Atmos, функции улучшения четкости звука Adaptive Sound Pro и системы Q-Symphony, позволяющей синхронизировать встроенную акустику с периферийными аудиосистемами.

Публичный дебют новой серии телевизоров Samsung Electronics запланирован на выставку CES 2026.