С космодрома Куру стартовала французская ракета-носитель Ariane 6

Новая ракета-носитель Ariane 6 с двумя аппаратами Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляцию пуска вела компания – оператор космических запусков Arianespace.

Запуск прошел в 2:01 по местному времени (8.01 мск), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию.

Ожидается, что аппараты SAT 33 и SAT 34 выведут на орбиту на высоту 22,9 тыс. километров через четыре часа после старта, затем они займут рабочую позицию на орбите 23,2 тыс. километров.

Эти спутники дополнят европейскую глобальную навигационную систему Galileo, названную в честь итальянского ученого Галилео Галилея, изобретателя телескопа.

Всего на орбите находятся 31 спутник Galileo, из которых 26 числятся пригодными к использованию. Ariane 6 стала новым поколением ракет-носителей, заменив предыдущую Ariane 5, эксплуатировавшуюся с 1996 по 2023 год.

Ранее Франция провела первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома во Французской Гвиане.