Компьютеры популярного бренда резко подорожают

Американская корпорация Dell резко поднимет цены на свои компьютеры на 10-30 процентов с 17 декабря. Об этом сообщает издание Business Insider.

В распоряжение редакции медиа попала внутренняя записка, которую руководители компании разослали сотрудникам 9 декабря. В ней говорится, что из-за экономических условий цены на персональные компьютеры (ПК) для корпоративных заказчиков подорожают с 17 декабря.

Журналисты обратили внимание, что ПК не должны сразу же подорожать для обычных потребителей. Однако ориентация Dell на корпоративный сектор — на коммерческий бизнес Dell по поставкам ПК приходится 85 процентов годовой выручки — и дефицит оперативной памяти приведет к росту цен и для рядовых пользователей.

В анонимном разговоре с журналистами представитель Dell заявил, что цены вырастут на 10-30 процентов.

«Это затронет всех, и сейчас этого никак не избежать», — заметил собеседник.

Также он отметил, что руководство Dell начало уведомлять клиентов об изменении условий долгосрочных закупок. Им сообщили, что предварительный договор на компьютеры не фиксирует стоимость — в будущем она может измениться.

В заключении авторы Business Insider заметили, что, по оценке некоторых экспертов, кризис на рынке памяти DRAM и NAND может продлиться как минимум до конца 2026 года.

Ранее специалисты агентства TrendForce заявили, что рост цен на память окажет «значительное давление» на издержки производителей гаджетов. Они предсказали, что смартфоны и компьютеры в 2026 году получат меньше оперативной памяти.