Продажи техники Apple в России сократились

Продажи техники Apple сократились за девять месяцев 2025 года на 6,1% год к году — компания теперь занимает 25,2% российского рынка. С января по сентябрь включительно в России было реализовано «яблочных» девайсов на 116 млрд рублей, при этом речь идет не только о смартфонах, но и об аксессуарах и картах памяти, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Доля Samsung увеличилась с 16,6% до 20%, или 92 млрд рублей, доля Redmi составила 11,1%, или 51,1 млрд рублей, Honor — 8,1%, или 37 млрд рублей, Tecno — 5,7%, или 26,7 млрд рублей, Realme — 5,7%, или 26,2 млрд рублей, указал один из собеседников издания. С ним согласился представитель МТС, сославшийся на собственную оценку. В то же время всего за девять месяцев текущего года в России продали смартфонов на 460 млрд рублей, заявили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом, если рассматривать рейтинг продаж в штучном выражении, то лидером рынка стал Samsung, реализовавший 4,1 млн единиц мобильной техники за девять месяцев. Следом идут Redmi, Remax, Realme, а Apple и Tecno поделили пятую строчку.

Причина падения доли Apple — в усилении конкуренции в среднеценовом сегменте, где активизировались Android-бренды, полагает представитель МТС. Кроме того, «яблочная» техника зачастую продавалась в кредит, что стало проблемой в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, подытожил руководитель направления розничных проектов «Марвел-дистрибуции» Антон Фомин.

Не стоит забывать и о сером импорте, который не попадает в официальные отчеты, а потому проследить, сколько и на какую сумму реализовано устройств через такие каналы, нереально, пишет Forbes. По оценке участников рынка, приведенной журналом, на серый импорт приходится от 30% до 70% продаж iPhone в России.

По итогам года ожидается падение продаж смартфонов на 10-16% в штуках, до 26 млн устройств, отметил Фомин. «Что касается денежного выражения — здесь сложнее делать точные прогнозы, многое будет зависеть от ценовой структуры продаж в четвертом квартале и общей макроэкономической ситуации», — указал он. С ним согласился руководитель группы закупок Telecom Mobile «Ситилинка» Александр Януш, предположивший, что в 2025-м реализуют 24 млн устройств на 575 млрд рублей.