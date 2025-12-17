В Японии в последний момент остановили запуск ракеты-носителя H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в последний момент отменило запуск ракеты-носителя H3 со спутником "Митибики" (яп. "указывающий путь"), обеспечивающим работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют "японской GPS". Трансляция ведется с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.

По данным JAXA, сработала система аварийной остановки запуска. Отмечается, что причиной стала "неисправность в наземном оборудовании". Подчеркивается, что в среду запуск уже не состоится, о новой дате запуска будет объявлено позднее.

Изначально запуск этого спутника планировалось осуществить в начале декабря, но его пришлось отложить из-за обнаружения неисправности в бортовом оборудовании ракеты.

Запуск следующего и последнего спутника "Митибики" должен состояться в феврале 2026 года. Это доведет число находящихся на орбите спутников до семи, что позволит Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Подчеркивается, что точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.