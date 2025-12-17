Микропластик обнаружен в единственном обитающем в Антарктиде насекомом

Единственное насекомое, обитающее исключительно в Антарктиде, — мошка Belgica antarctica — уже сталкивается с микропластиком и даже поглощает его.

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством исследователей Университета Кентукки.

Belgica antarctica — крошечная некусающая мошка длиной с рисовое зерно и самое южное насекомое планеты. Ее личинки живут во мхах и водорослях Антарктического полуострова, играя ключевую роль в разложении органики и круговороте питательных веществ. Эти организмы — настоящие «полиэкстремофилы»: они выдерживают морозы, засуху, соленость, ультрафиолет и резкие перепады температуры.

Ученые проверили, защищает ли такая выносливость насекомых от нового антропогенного фактора — микропластика. В лабораторных экспериментах личинки подвергали воздействию пластиковых частиц, и на первый взгляд они переносили его без потерь выживаемости и изменений обмена веществ. Однако более тонкий анализ показал скрытый эффект: при высоких концентрациях микропластика у личинок снижались запасы жира — ключевого энергетического ресурса в экстремальных условиях.

Вторая часть исследования дала еще более тревожный сигнал. Во время экспедиции 2023 года ученые собрали личинок в 20 точках на 13 островах Антарктического полуострова и проанализировали содержимое их кишечника с помощью высокоточной спектроскопии. В 40 изученных особях обнаружили два фрагмента микропластика — немного, но достаточно, чтобы подтвердить: пластик уже проник в одну из самых удаленных наземных экосистем Земли.

Авторы подчеркивают: концентрации микропластика в Антарктиде пока значительно ниже, чем в большинстве регионов планеты. Но сам факт его присутствия и первые признаки влияния на энергетический баланс организмов вызывают обеспокоенность — особенно на фоне потепления и учащающихся засух, которые усиливают нагрузку на экосистемы.

Антарктида остается природной лабораторией с относительно простой структурой сообществ. Именно поэтому, отмечают исследователи, ранние сигналы загрязнения здесь особенно ценны: они показывают, насколько глобальной стала проблема пластика — и как быстро «следы цивилизации» достигают даже самых краев Земли.