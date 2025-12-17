Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025-го была самой высокой с 1900 года. Об этом сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным NOAA, увеличение температуры воздуха и воды привело к таянию ледников и изменению арктического ландшафта. В связи с этим повышение уровня моря создает риски оползней и цунами.

Помимо этого, железо и другие элементы, высвобождающиеся из ледников, загрязняют воды Арктики, отмечает NOAA. По его данным, некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях, могут оказаться под угрозой.

В отчете также говорится, что последнее десятилетие стало самым теплым для Арктики за всю историю наблюдений.