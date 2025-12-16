Скорость солнечного ветра неожиданно выросла

В последние часы неожиданно выросла скорость солнечного ветра, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

© NASA

Ученые отметили, что в этом нет никакого чуда — два дня назад на Солнце появилась новая корональная дыра.

Согласно предшествующим расчетам, солнечный ветер должен был выйти на максимум через сутки, уточнили астрономы.

По их словам, в свете изменений, геомагнитные возмущения последуют в ночь со среды, 17 декабря, на четверг, 18 декабря.

Вместе с тем, пояснили исследователи, если скорость ветра станет еще выше, магнитные бури начнутся на несколько часов раньше.