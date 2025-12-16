Apple и Google могут обязать встроить фильтры распознавания обнаженных тел

Правительство Великобритании намерено обязать Apple и Google внедрить на уровне операционных систем алгоритмы распознавания обнаженного тела для ограничения съемки и распространения изображений гениталий пользователями, не подтвердившими совершеннолетие. Об этом сообщает Financial Times.

© Газета.Ru

По данным издания, соответствующие меры готовит Министерство внутренних дел Великобритании в рамках обновленной стратегии по противодействию насилию в отношении женщин. Документ планируется обнародовать в ближайшие дни.

Власти страны не стали перенимать австралийскую модель с запретом доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет, сделав ставку на предотвращение просмотра детьми вредоносного контента и усиление встроенных механизмов защиты.

Министр по вопросам защиты детей Джесс Филлипс положительно оценила инициативы отдельных производителей, в частности HMD Global, представившей ориентированный на детей смартфон HMD Fuse. Устройство использует программное обеспечение HarmBlock британской компании SafeToNet, автоматически выявляющее и блокирующее откровенные изображения.

В настоящее время Android и iOS предлагают функции предупреждения о чувствительном контенте для молодых пользователей, однако такие ограничения можно отключить с помощью кода доступа. При этом ни Apple, ни Google не располагают универсальными системами блокировки изображений обнаженного тела, которые работали бы на уровне всей операционной системы, включая сторонние приложения.

Apple предоставляет инструменты родительского контроля и уведомления о нежелательном контенте лишь в рамках собственных сервисов. Google реализует аналогичные механизмы через платформу Family Link, позволяющую ограничивать доступ детей к отдельным приложениям и поисковым функциям Android.