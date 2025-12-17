Ученые сделали новое открытие о кольцах Сатурна

Частицы колец Сатурна, судя по всему, взмывают гораздо дальше от их плоскости планеты, чем считали ученые. Это позволяет предположить, что кольца больше похожи на гигантский пончик из пыли.

© NASA

Сами по себе кольца Сатурна очень тонкие: они простираются вширь на десятки тысяч километров, но в толщину составляют всего около 10 метров, что создает поразительный вид планеты при наблюдении с Земли. Однако есть и отклонения от этой формы — например, более рыхлое внешнее кольцо E, которое питается за счет спутника Сатурна Энцелада, извергающего лед из своего подповерхностного океана.

Ученые проанализировали данные с зонда «Кассини», собранные в 2017-м — последнем году миссии, результатами чего поделились в The Planetary Science Journal. Тогда аппарат совершил 20 витков по очень крутым петлям сквозь кольца, начиная путь на расстоянии до трех радиусов Сатурна над его экваториальной плоскостью и ныряя на такую же глубину под нее.

Спектрометр «Кассини» — анализатор космической пыли — обнаружил сотни мельчайших каменных частиц у верхней точки траектории аппарата. Их химический состав соответствует зернам основного кольца с низким содержанием железа.

«Это совершенно особый спектральный тип, который мы больше нигде в системе Сатурна не встречаем. Ближе к плоскости колец вещества гораздо больше, но все равно удивительно, что мы видим эти частицы так далеко — и выше, и ниже плоскости колец», — говорит профессор Франк Постберг из Свободного университета Берлина, один из авторов исследования.

По расчетам ученых, чтобы подняться так высоко — более чем на 100 000 километров от основного кольца, — частицы должны развивать скорости свыше 25 километров в секунду, чтобы преодолеть гравитацию и магнитные силы Сатурна.

По словам Постберга, неясно, какой процесс мог сообщить им такую скорость. Наиболее очевидное объяснение — столкновения мельчайших метеоритов с кольцами, которые разбрасывают частицы, — но этого недостаточно для получения столь быстрых осколков.

Однако, согласно недавнему исследованию, микрометеориты, сталкивающиеся с кольцами Сатурна, могут генерировать температуру, достаточную для испарения породы. Эта работа также предполагает, что кольца Сатурна намного старше, чем считалось ранее. Постберг и его коллеги полагают, что испаренная порода может вылетать из колец со скоростями, гораздо более высокими, чем осколки, а затем конденсироваться на большом удалении от планеты.

Обнаружение пыли так далеко от основного кольца удивительно, считает профессор Франк Шпан из Потсдамского университета — потому что частицы колец очень мелкие и редко сталкиваются, а при столкновениях скорее слипаются, как снежки, нежели разлетаются подобно бильярдным шарам.

Столкновения с микрометеоритами происходят по всей Солнечной системе, поэтому аналогичный процесс может происходить у других планет с кольцами, например, у Урана.