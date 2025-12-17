Samsung опровергла слухи об уходе с рынка потребительских SSD

Samsung заявила, что не планирует сворачивать выпуск потребительских SSD, включая модели с интерфейсом SATA. Компания отреагировала на распространявшиеся в сети слухи о возможном отказе от этого сегмента на фоне дефицита памяти и роста спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ). По данным производителя, информация о прекращении выпуска таких накопителей не соответствует действительности.

© Ferra.ru

Поводом для обсуждений стала напряженная ситуация на рынке памяти. Ограниченные поставки DRAM и NAND связаны с тем, что значительная часть производственных мощностей перераспределяется под нужды центров обработки данных и ИИ-систем. Это затрагивает как потребительские SSD и HDD, так и универсальные типы памяти, включая GDDR и LPDDR.

Samsung остается одним из крупнейших производителей NAND-памяти, поэтому слухи о возможном уходе с рынка SATA SSD вызвали обеспокоенность среди пользователей и производителей ПК. Ситуацию усилил недавний уход Micron из потребительского сегмента.