Раскрыты последствия появления новой корональной дыры на Солнце

На Солнце обнаружена свежая корональная дыра, способная спровоцировать небольшие геомагнитные возмущения на нашей планете, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Ученые заметили, что на Солнце наступил очередной двухнедельный период спокойствия.

По их данным, в середине октября звезда вошла в своеобразный цикл — две недели гиперактивности и затем две недели тишины. Они добавили, что пока шаблон продолжает держаться.

«Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы, сформировавшаяся на солнечном диске», — пояснили в пресс-службе.

Астрономы заметили, что на прошлой неделе эта странная двукрылая структура уже «задела» Землю первым, более коротким, крылом, вызвав короткие магнитные бури, пик которых пришелся на ночь с 12 на 13 декабря.

По их мнению, в среду, 17 декабря, к Земле придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго, более развернутого, крыла. Они уточнили, что с высокой долей вероятности это явление не приведет к сильным магнитным бурям.