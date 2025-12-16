На Солнце обнаружена свежая корональная дыра, способная спровоцировать небольшие геомагнитные возмущения на нашей планете. Об этом проинформировал Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как отмечают эксперты, данное образование имеет нестандартную конфигурацию и уже оказало частичное воздействие на геомагнитную ситуацию. В конце минувшей недели из-за этого явления на Земле были отмечены непродолжительные колебания магнитного поля.

Предполагается, что 17 и 18 декабря наша планета ощутит вторую волну возмущенного солнечного ветра, исходящего из этой корональной дыры. Детали воздействия еще уточняются, однако наиболее вероятным развитием событий специалисты считают слабую магнитную бурю уровня G1.

В целом, по прогнозам ученых, данная неделя должна пройти относительно тихо в плане солнечной активности. Главным астрономическим событием станет максимальное приближение к Земле межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое запланировано на 19 декабря.

Ранее специалисты также предупреждали, что в конце декабря возможны еще два периода незначительных магнитных бурь – 23 и 30 числа.