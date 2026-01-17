Почему археологи так часто находили оливковое масло на древней посуде?

Оливковое масло уже давно не покидает кухни многих стран мира — им пользуются как сегодня, так и тысячи лет назад. Но недавнее открытие может означать, что в далеком прошлом оливковое масло было не таким популярным, как предполагали археологи. Портал popsci.com рассказал об эксперименте с использованием керамики, масла и кипрской почвы.

© Unsplash

Человечество пользуется оливковым маслом уже примерно 8 000 лет, из-за чего археологи часто находят следы масла на раскопанных фрагментах посуды. Однако распространенность и популярность этого чудо-продукта могут быть немного преувеличены в определенных регионах. Почему? Потому что оливковое масло на средиземноморской керамике, на самом деле, можно спутать с животными жирами или другими растительными маслами.

К такому выводу пришли авторы научной работы, опубликованной в издании Journal of Archeological Science. Их исследование показало, что органические осадки в растительных маслах плохо сохраняются в богатой кальцием почве Средиземноморья. Поэтому то, что ученые раньше считали следами оливкового масла, на самом деле может быть признаком другого источника пищи.

Анализ органических остатков — сфера, в которой археологи и химики совместно изучают молекулярный состав животных и растительных останков на месте раскопок. По нынешним меркам это вполне состоявшаяся субдисциплина археологии, однако многие старые заявления о найденных следах оливкового масла не подвергались повторной проверке с помощью более современных технологий. В некоторых образцах посуды, раскопанных годы назад, может и не быть никакого оливкового масла.

Из-за ограничений на путешествия в ранние дни пандемии COVID-19 авторы исследования не могли лично оценить геологические условия Кипра — островного государства в восточной части Средиземного моря. Поэтому их пришлось доставлять как иностранную посылку в лабораторию. Там ученые стерилизовали образцы почвы и разработали эксперимент, призванный проверить, как биохимия почвы запускает цепочку химических реакций, разлагающих останки еды на древней керамике.

Опыт проходил следующим образом. Ученые создали керамические шарики из терракотовой глины и обожгли их в печи. После этого шарики замочили в оливковом масле и закопали в двух типах влажной почвы: один образец был из Кипра, а другой, менее кислотный — из США. Почва, похожая на кипрскую, широко распространена в восточной части Средиземноморья, поэтому опыт затрагивает множество важных исторических периодов, в том числе поздний бронзовый век.

На протяжении года керамические шарики находились в инкубаторах при температуре 50 градусов Цельсия. По истечению этого срока ученые выкопали шарики и сняли с них останки оливкового масла, чтобы изучить профиль сохранившихся молекул.

Они обнаружили, что количество и композиция следов оливкового масла на керамике деградировала в алкалиновой, насыщенной кальцием почве из Кипра. По сравнению с шариками, которые провели год в нью-йоркской почве, они содержали меньше дикарбоновой кислоты — маркера, который намекает на присутствие оливкового масла.

Хотя авторы работы не проверили реальные ископаемые на предмет масел, подобный эксперимент предоставляет ученым возможность по-новому взглянуть на уже найденные артефакты.