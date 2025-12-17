У дельфинов нашли неожиданный секрет молодости

Новое исследование показывает, что дельфины-афалины, которые формируют прочные социальные связи, стареют медленнее, чем одиночки. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) проанализировали клетки дельфинов и выяснили, что дружба действует как мощное средство омоложения на клеточном уровне.

Результаты опубликованы в Nature Communications Biology.

Социальные связи и здоровье дельфинов

Дельфины — социальные животные, для которых жизнь в группе имеет решающее значение. С возрастом у них снижается энергия, кожа теряет упругость, движения становятся медленнее, зрение ухудшается. Самцы, проводящие много времени вместе, играя и катаясь на волнах, демонстрируют меньше признаков старения.

«Социальные связи настолько важны для здоровья, что замедляют старение на клеточном уровне. Мы знали, что дружба увеличивает продолжительность жизни, но впервые показали ее влияние на сам процесс старения», — говорит доктор Ливия Гербер, ведущий автор исследования

Дружба у самцов может длиться десятилетиями. Они совместно охотятся, защищают друг друга от хищников и делят обязанности. Одинокая жизнь, напротив, сопряжена с повышенным стрессом, который ускоряет старение.

«Наличие друзей дает дельфинам сеть поддержки, которая значительно облегчает преодоление жизненных трудностей», — поясняет Гербер.

Как проводилось исследование

Ученые наблюдали за популяцией дельфинов в заливе Шарк-Бей, Западная Австралия, на протяжении многих лет. Они фиксировали, какие самцы проводят время вместе, кто поддерживает дружеские связи, кто охотится совместно и кто отдыхает рядом.

Для оценки старения исследователи использовали эпигенетические маркеры — «эпигенетические часы». Они позволяют определить биологический возраст, то есть реальное состояние здоровья клеток, а не только количество прожитых лет. У людей такие часы показывают влияние образа жизни, стресса, окружающей среды и социальных связей на организм.

В исследовании были проанализированы 50 образцов кожи 38 самцов дельфинов-афалин. Результаты показали, что те, кто имел крепкие дружеские отношения, старели медленнее и вероятно жили легче, чем более изолированные особи.

Почему дружба так важна

У самок социальные связи зависят от наличия потомства и часто меняются, поэтому их отношения более гибкие. У самцов дружба обеспечивает совместную охоту, защиту и снижение стресса.

«Это похоже на дружбу с детства у людей, когда друзья остаются вместе на протяжении всей жизни, разделяя радости и трудности, это поразительно», — говорит Гербер.

Самцы проводят часы, играя вместе, исследуя окрестности, катаясь на волнах ради удовольствия, а иногда просто отдыхают бок о бок. Эти взаимодействия укрепляют связи, создают социальные альянсы и помогают переживать стрессовые ситуации, такие как столкновения с хищниками или борьба за самок.

Широкие биологические выводы

«Польза дружбы для здоровья характерна не только для людей, но и является фундаментальным биологическим принципом для всех социальных млекопитающих», — подчеркивает Гербер.

Исследование показывает, что социальные потребности — это не просто психологическая, а биологическая необходимость.

Хотя это первое исследование, которое показало снижение биологического возраста благодаря дружбе, ученые надеются, что аналогичные эффекты будут наблюдаться у слонов, приматов, волков и других социальных видов.

«Я предсказываю, что дружба — естественный секрет омоложения у социальных животных. Кроме того, думаю, этот принцип справедлив и для людей», — добавляет Гербер.

Результаты работы напоминают людям о важности инвестирования времени в значимые отношения, наряду с правильным питанием и физической активностью.