Правда ли, что черепахи умеют втягивать голову в панцирь?

Черепахи, как известно, могут втягивать голову в панцирь, если они вдруг почувствуют себя в опасности… Или нет? Правда ли, что их толстый панцирь появился именно по этой причине? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На самом деле, втягивание головы в панцирь — не универсальная способность среди черепах. Одни виды умеют так делать, другие — нет. И хотя панцири могут выполнять защитную функцию для некоторых черепах, ископаемые останки намекают, что они появились в результате эволюции по другим причинам.

Сухопутные черепахи — одни из тех, кто могут втягивать голову в панцирь. Данная подгруппа черепах появилась 50 млн лет назад. Они двигаются медленно, поэтому панцири нужны им для защиты от хищников: они специально обладают более выпуклой формой, чтобы внутри было больше места.

Ряд сухопутных черепах, которые также проводят время и в воде, тоже обладают этой способностью. По факту, они могут втягивать голову внутрь панциря двумя способами. У одних черепах длинные шеи, благодаря чему они могут буквально складывать их поверх одной из лап. А у других черепах шея имеет S-образную форму, что позволяет им сформировать своего рода петлю и втянуть голову в район плечевого пояса. Один из примеров таких видов — каролинская коробчатая черепаха; у нее нижний щиток оборудован специальной защелкой, которая позволяет полностью закрыть панцирь.

А вот морские черепахи — одна из групп, которые не могу втягивать голову в панцирь. У них куда более обтекаемые, легкие панцири, внутри которых попросту нет свободного места. Они защищаются от хищников с помощью мобильности, а для того, чтобы быстро плавать, им нужно максимально облегчить собственный вес.

Так как же некоторые черепахи выработали этот полезный трюк? Для того, чтобы отследить его истоки, нужно вернуться в момент, когда появились сами панцири — почти 300 млн лет назад, если верить палеонтологической летописи.

Панцирь черепахи — сложная структура, состоящая более чем из 50 костей. Причем ключевое слово здесь — «костей», потому что панцири черепах являются частью их скелетов. Хотя панцирь нынешней черепахи выглядит как единое целое, в реальности он состоит из двух скелетных структур, которые эволюционировали раздельно.

Первым шагом в эволюции панциря было расширение ребер — как у Eunotosaurus africanus, существа, жившего в южной части Африки 260 млн лет назад, еще до эпохи динозавров. По мнению исследователей, они проводили много времени закапываясь под землю, чтобы укрыться от жары, и развитие широких ребер поддерживало большую мышечную массу.

После этого, в Германии, в 2015 году палеонтологи нашли окаменелость Pappochelys — беспанцирного животного, жившего 240 млн лет назад. У него были широкие верхние ребра и более плотные ребра на животе по бокам. А к 220 млн лет назад морское животное под названием Odontochelys, найденное в Китае, уже имело цельный нижний щиток. Ученые полагают, что для этого вида панцирь служил своего рода балластом для погружения глубже под воду, или же защитным инструментом от хищников, плававших снизу.

Первый образец полностью сформированного панциря черепахи датируется 210 млн годами назад в форме Proganochelys — ископаемого животного, чьи плотные верхние ребра срослись с покровной костью и сформировали закрытый панцирь. Прореха для головы черепахи же состоит из плечевых костей, которые соединяются с верхом и низом панциря.

Панцири предков черепах появились в качестве эволюционной реакции на различные факторы, но панцири сегодняшних рептилий используются преимущественно для самообороны. Именно этот инструмент помог черепахам пережить почти 300 млн лет эволюции, и наверняка он сыграл немаловажную роль в выживании вида — не зря ведь черепахи пережили три из пяти массовых вымираний.