В созвездии Тельца нашли новые космические объекты

Астрономы из Гавайского университета обнаружили ранее неизвестные объекты в созвездии Тельца. Это спутники двух ультрахолодных карликовых звезд.

Ученые вели наблюдения за молекулярным облаком Тельца (TMC-1), где расположены сотни «новорожденных» звезд. TMC-1 находится всего в 430 световых годах от Земли и считается ближайшей к нам крупной областью звездообразования.

Возраст области оценивается в 1 — 5 млн лет, что очень мало по космическим меркам. Она позволяет астрономам запечатлеть самые ранние стадии формирования планет с широкой орбитой и коричневых карликов.

В ходе нового исследования ученые пронаблюдали в инфракрасном диапазоне за ультрахолодными карликами с научными обозначениями XEST 17-036 и XEST 13-010. Данные показали, что у них есть спутники, гравитационно связанные с ними.

Спутник XEST 17-036, удаленный от этой звезды примерно на 690 астрономических единиц, получил обозначение KOINTREAU-1b. Его масса, по оценкам, составляет около 10,6 масс Юпитера. Спутника XEST 13-010 обозначили KOINTREAU-2b. По предварительным данным, это звездный объект, вращающийся на расстоянии 520 а.е. от звезды-хозяина. Исследователи предположили, что это молодая звезда, закрытая диском с краями и наблюдаемая в рассеянном свете.

Ученые отметили, что дальнейшие наблюдения раскроют особенности самых ранних стадий эволюции субзвездных объектов и чрезвычайно молодых спутников, сообщает arXiv.

Ранее стало известно, что газовую планету с двумя «хвостами» из гелия открыли в 880 световых годах от Земли. Ее атмосфера постепенно испаряется в космос от сильного нагрева.