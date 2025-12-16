Домовые чаты в России перейдут в MAX

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО будут обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MAX. Порядок определен Минстроем России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что теперь решение общего собрания об избрании членов совета МКД оформляется протоколом в соответствии с требованиями, которые обозначает министерство. Подписываться он должен будет также выбранными членами совета.

Кроме того, новый закон определяет еще несколько моментов. Он устанавливает порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД. Общее собрание собственников будет выбирать, сможет ли председатель совета МКД осуществлять свои полномочия совместно с другими членами.

Помимо прочего, закон предусматривает изменения в вопросе квалификационного экзамена для руководителей УК. На смену ему придет независимая оценка квалификации.

Как сообщалось ранее, количество каналов в MAX резко выросло. По данным на 8 декабря, их число перевалило за 87 тысяч.