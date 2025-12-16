Крыс научили стрелять

Лера Букина

Спустя четыре года с момента старта уникального эксперимента ученые добились прорывных результатов в обучении лабораторных крыс видеоиграм. Если в 2021 году грызуны лишь демонстрировали возможность перемещаться в цифровом пространстве классического шутера Doom II, то теперь они освоили базовые игровые механики, включая стрельбу по виртуальным целям, сообщает tomshardware.com.

Руководитель проекта, нейроинженер Виктор Тот, существенно модернизировал экспериментальную установку. Движения животного теперь преобразуются в игровые команды с высокой точностью, а улучшенная визуализация на AMOLED-экранах и система тактильной обратной связи через воздушные потоки создают для крыс более реалистичное и понятное взаимодействие с виртуальной средой. Для совершения выстрела грызуны используют специальный спусковой механизм.

Ключевой принцип обучения основан на системе поощрений: правильные действия животного, зафиксированные внешними датчиками, немедленно вознаграждаются.

По словам авторов, конечная цель проекта — не соревнование с человеческими игроками, а разработка передовых интерфейсов «мозг-компьютер». Эти инструменты в перспективе могут найти применение в нейробиологических исследованиях, реабилитационной медицине и робототехнике.