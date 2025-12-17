США приостановили технологическое соглашение с Великобританией

США временно приостановили действие технологического соглашения с Великобританией, о котором стороны договорились ранее в этом году. Документ был нацелен на развитие сотрудничества в сферах искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики. Информацию подтвердили британские официальные лица.
По данным СМИ, решение было принято на прошлой неделе. Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщается, настаивает на дополнительных уступках со стороны Лондона в торговых вопросах, не связанных напрямую с технологическим партнерством. Речь идет о так называемых нетарифных барьерах, включая правила и нормы для продовольственных и промышленных товаров.
Соглашение под названием «Tech Prosperity Deal» было достигнуто в сентябре во время визита Трампа в Великобританию. Оно рассматривалось как шаг к углублению двусторонних связей в стратегически важных технологических областях.
США остаются крупнейшим торговым партнером Великобритании. Американские технологические компании уже инвестировали в британскую экономику миллиарды долларов, и пауза в соглашении может повлиять на дальнейшее сотрудничество.