Обнаружены следы динозавров возрастом 200 млн лет

Следы динозавров были обнаружены на скальной породе в национальном парке Стельвио в Альпах. Возраст находки превышает 200 миллионов лет, сообщает газета Repubblica.

Необычные отпечатки на скалах впервые были замечены 14 сентября. Их обнаружил профессиональный фотограф-натуралист с помощью бинокля,. Он направился в горную долину для съемки оленей и стервятников.

На следующий день подлинность находки подтвердила исследовательская группа, которая вместе с представителями нацпарка и карабинерами обследовала место с помощью дрона.

"Тысячи следов шириной до 40 сантиметров, на некоторых из которых видны 4 когтя, простираются на территории в 5 километров", – говорится в материале издания.

Журналисты предположили, что около 200 миллионов лет назад на этом месте была теплая илистая лагуна, по которой большими стадами передвигались травоядные динозавры, скорее всего платеозавры.

Ранее в Боливии археологи обнаружили более чем 16 тысяч следов динозавров. Находка была сделана на побережье древнего водоема. В исследовании, проведенном археологом Раулем Эсперанте, описаны следы трехпалых тероподов. Размеры найденных отпечатков варьируются от маленьких до больших (30 сантиметров).