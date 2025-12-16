Realme представила бюджетные смартфоны Narzo 90 и Narzo 90x

Компания Realme официально запустила в Индии серию Narzo 90, расширив свой средний ценовой сегмент двумя новыми моделями — Narzo 90 и Narzo 90x. Устройства предлагают большие экраны, длительное время автономной работы и современное программное обеспечение. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Модели отличаются типами дисплеев: Narzo 90 получил 6,57-дюймовую AMOLED-панель Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, а Narzo 90x оснащен более крупным 6,8-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой 144 Гц. В основе Narzo 90 лежит чипсет MediaTek Dimensity 6400 Max, тогда как Narzo 90x работает на Dimensity 6300. Оба смартфона поддерживают до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и поставляются с оболочкой Realme UI 6.0 на базе Android 15 с обещанием трех крупных обновлений ОС.

Основная камера у обоих аппаратов — на 50 мегапикселей, однако Narzo 90 дополнительно оснащен вторым датчиком на 2 Мп. Фронтальная камера в старшей модели составляет 50 Мп, а в Narzo 90x — 8 Мп. Ключевой особенностью серии стала батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт и обратной проводной зарядки.

Старт продаж запланирован на 23 декабря. Narzo 90 стартует по цене от 17 тыс. рупий (примерно 14,8 тыс. рублей по курсу на 16 декабря 2025 года, – «Газета.Ru»), а Narzo 90x — от 14 000 (12,2 тыс. рублей).