WhatsApp* переизобрел голосовую почту

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начал глобальное обновление, добавляющее ряд функций для удобства пользователей. Ключевым новшеством стала возможность оставить короткое голосовое или видеообращение, если абонент не ответил на звонок. Это работает по принципу голосовой почты — сообщение автоматически сохраняется в чате получателя, передает wabetainfo.com.

Для групповых видеозвонков внедрены реакции в виде эмодзи, позволяющие участникам выражать эмоции, не перебивая говорящего. Также теперь автоматически подсвечивается активный собеседник. Инструменты на базе искусственного интеллекта Meta AI расширили возможности: пользователи могут создавать детализированные изображения по текстовому запросу и анимировать любую картинку из чата.

Функция «Статус» пополнилась интерактивными стикерами, включая стикеры-вопросы. Ответы на такие вопросы приходят автору статуса анонимно, аналогичная опция добавлена и для администраторов каналов. В настольных версиях приложения (macOS, Windows, веб-версия) переработана медиатека, объединившая все файлы, ссылки и изображения в одном разделе, а также улучшены предпросмотры ссылок в переписках.

Как отмечают в компании, обновление с этими функциями выходит поэтапно для пользователей iOS, Android и десктопных платформ. Полный набор возможностей может стать доступен в разное время в зависимости от устройства, региона и учетной записи.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.