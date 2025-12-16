Теснота на орбите: спутники рискуют столкнуться каждые 2,8 дня

«Карточный домик» — эта не вполне научная метафора использована в исследовании на сервере препринтов arXiv для описания ситуации в околоземном пространстве.

© naukatv.ru

И основания для такого сравнения есть. Расчеты показывают, что каждые 22 секунды во всех спутниковых мегасозвездиях на низкой околоземной орбите происходит «опасное сближение» — то есть космические аппараты проходят на расстоянии менее километра друг от друга. Только для группировки Starlink этот показатель составляет один раз в 11 минут. Другой известный параметр Starlink: в среднем каждый из тысяч спутников вынужден выполнять 41 маневр в год, чтобы избежать столкновения с другими объектами на своей орбите.

Может показаться, что это отлаженная система, работающая в штатном режиме. Но любой инженер подтвердит: «крайние случаи» — события, маловероятные в обычных условиях, — становятся причиной большинства системных сбоев. Для спутниковых мегасозвездий одна из таких угроз — солнечные бури.

Во-первых, они нагревают атмосферу, что увеличивает аэродинамическое сопротивление и погрешность определения положения некоторых спутников. Рост сопротивления заставляет их расходовать больше топлива для удержания орбиты, а также выполнять маневры уклонения, если их траектория может пересечься с чужой. Во время супершторма Гэннон в мае 2024 года более половины всех спутников на НОО были вынуждены потратить часть топлива на такие маневры.

Во-вторых, что, возможно, опаснее, солнечные бури могут вывести из строя навигационные и коммуникационные системы самих спутников. В этом случае они не смогут уклониться от столкновения, а в сочетании с возросшим сопротивлением и неточностью позиционирования из-за разогретой атмосферы это может привести к мгновенной катастрофе.

Наиболее известное воплощение такого сценария — синдром Кесслера, когда облако обломков вокруг Земли делает невозможными любые запуски (и вообще пребывание на орбите) без риска аварий. Такой кризис развивается десятилетиями. Чтобы показать, насколько близкой и внезапной может быть угроза от солнечных бурь, авторы ввели новый показатель — CRASH Clock (от Collision Realization and Significant Harm — «Реализация столкновения и значительный ущерб»).

По их расчетам, по состоянию на июнь 2025 года, если операторы спутников потеряют возможность отправлять команды на маневры уклонения, катастрофическое столкновение произойдет примерно через 2,8 дня. Для сравнения: в 2018 году, до эры мегасозвездий, этот показатель составлял 121 день. Именно поэтому исследователи бьют тревогу. Еще тревожнее другой вывод: если контроль над спутниками будет утерян даже всего на 24 часа, вероятность катастрофического столкновения, способного положить начало многолетнему процессу синдрома Кесслера, составит 30%.

К сожалению, солнечные бури практически невозможно предсказать заранее — максимум за день-два. И даже если предупреждение поступит, мы мало что сможем сделать, кроме как попытаться защитить наиболее уязвимые спутники. Но турбулентная среда, которую бури создают в атмосфере, требует непрерывного контроля и оперативного реагирования для управления спутниками. Если эта система контроля откажет, то, согласно статье, у нас останется всего несколько дней на восстановление — иначе весь этот «карточный домик» рухнет.

И это не беспочвенные страхи. Буря 2024 года была сильнейшей за десятилетия, но в истории зафиксирована и более мощная — Событие Кэррингтона 1859 года. Если подобное повторится сегодня, контроль над спутниками будет утрачен на срок куда больше трех дней. По сути, единичное событие, уже имевшее место в прошлом, может уничтожить всю нашу спутниковую инфраструктуру и надолго «приковать» человечество к Земле.

Мегасозвездия спутников стали частью современной реальности. Но важно соблюдать баланс между их технологическими преимуществами и рисками для будущего освоения космоса.