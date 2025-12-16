Ученые наткнулись на странный древний ритуал

Шведские археологи наткнулись на странный древний ритуал. Как сообщает LiveScience, ученые нашли на дне болота скелет собаки возрастом около 5 тысяч лет, который похоронили вместе с костяным кинжалом.

Захоронение обнаружили во время строительства высокоскоростной железной дороги в деревне Герстаберг, расположенной примерно в 35 км к юго-западу от Стокгольма. Ученые считают, что находящееся там болото в прошлом было чистым озером, в котором люди каменного века ловили рыбу. На его дне нашли деревянные сваи, часть древнего пирса и рыболовную корзину, сделанную из ветвей ивы и ткани.

Однако именно собачий скелет больше всего удивил археологов. Обнаружение неповрежденных останков собаки само по себе необычно, однако захоронение животного рядом с костяным кинжалом почти уникально. Хотя точную породу эксперты пока не выяснили, известно, что это был сильный самец в возрасте от 3 до 6 лет ростом более 50 сантиметров. Собаку положили в кожаную сумку, утяжеленную камнями — чтобы она ушла на глубину.

Костяной кинжал длиной 25 см тоже хорошо сохранился. Его сделали из кости или пантов оленя. Археологи отмечают, что подобные ножи являются «символически заряженным объектом», а другие схожие предметы находили во влажных и заболоченных местах Швеции.

Ученые считают, что собака и кинжал были захоронены в озере рыбаками во время церемонии. Впрочем, детали этого ритуала остаются неизвестными. Сейчас археологи продолжают проводить анализы, чтобы узнать больше о собаке и ее владельцах.