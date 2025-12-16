3I/ATLAS максимально приблизится к Земле. К чему готовиться?

В пятницу, 19 декабря, комета 3I/ATLAS приблизится к Земле. Это третий подтвержденный межзвездный объект после 1I/Оумуамуа в 2017 году и кометы 2I/Борисов в 2019 году. Издание Space.com рассказало, к чему следует готовиться.

Сообщается, что в момент пикового сближения комета будет находиться на безопасном расстоянии около 270 миллионов километров от Земли, что примерно вдвое превышает дистанцию между нашей планетой и Солнцем. По расчетам Европейского космического агентства, объект не представляет никакой угрозы для Земли и других планет системы.

Обнаруженная в июле 2025 года, комета 3I/ATLAS прибыла из глубин межзвездного пространства и после визита к Солнцу навсегда покинет нашу систему. Несмотря на отсутствие опасности, она представляет огромную научную ценность. Астрономы намерены детально изучить состав ее ядра, пыли и газов, что позволит получить уникальные данные о процессе формирования планет и комет у других звезд.

За редким событием уже ведется интенсивное наблюдение. Космический телескоп «Хаббл» и автоматическая станция JUICE передали на Землю новые снимки кометы, а наземные обсерватории по всему миру готовятся к ее детальному исследованию в момент максимального приближения.