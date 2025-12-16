Обновление Android 16 QPR2 ускорило смартфоны Google Pixel

Обновление до Android 16 приносит одно из самых значительных программных улучшений за всю историю смартфонов Google Pixel. Хотя устройства Pixel, предлагающие «чистый» Android, долгое время выделялись качественной оптимизацией ПО, их нередко критиковали за отставание от конкурентов в плане аппаратной производительности. Однако с выходом Android 16, похоже, ситуация начинает меняться.

© MobiDevices

Тесты, в частности на Pixel 10 Pro XL, показывают рост производительности до 20% в повседневных сценариях использования.

Как показало тестирование, обновление до Android 16 оказывает умеренное, но стабильное влияние на производительность процессора. Согласно результатам Geekbench 6, однопоточная производительность Pixel 10 Pro XL выросла примерно на 2%, а многопоточная – на 5%. Хотя на бумаге такие значения могут выглядеть незначительными, в сочетании с системными оптимизациями они положительно сказываются на пользовательском опыте. В частности, заметно улучшились стабильность интерфейса и скорость запуска приложений.

Наиболее ощутимая разница проявилась в тестах, имитирующих реальные сценарии использования. В PCMark Work 3.0 результат Pixel 10 Pro XL увеличился примерно на 19,6%. Этот бенчмарк основан на повседневных задачах – просмотре веб-страниц, редактировании документов и базовой обработке изображений. Таким образом, прирост производительности с Android 16 отражает реальные улучшения, которые пользователи ощущают на практике, а не только в синтетических тестах.

Похожие изменения наблюдаются и в графической подсистеме. Результаты 3DMark Wild Life демонстрируют рост производительности GPU на 5-7%, в среднем около 6%. Это обеспечивает более стабильную частоту кадров и более плавную анимацию в мобильных играх. При этом особенно примечателен скачок в тесте OpenCL: результат вырос с 3063 до 4061 балла – примерно на треть, несмотря на отсутствие изменений в версии графического драйвера.

По оценкам, ключевой причиной таких улучшений стал более эффективный механизм сборки мусора в памяти, реализованный в Android 16. Сборка мусора отвечает за очистку неиспользуемых областей памяти, и повышение ее эффективности снижает нагрузку на процессор, уменьшает задержки и повышает общую плавность работы системы.

Важно отметить, что прирост производительности не ограничивается флагманскими моделями. По отзывам пользователей, более старые устройства, такие как Pixel 8a, также демонстрируют лучшие результаты в 3DMark и более высокую частоту кадров в играх. Это указывает на стремление Google распространять программные оптимизации на широкий круг устройств. Обсуждения на Reddit и других площадках подтверждают, что обновление до Android 16 фактически дарит старым смартфонам Pixel вторую жизнь.