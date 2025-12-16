В Госдуме призвали запретить в России TikTok

Подросткам вредят не нейросети, а социальные сети, заявил в пресс-центре НСН Виталий Милонов, призвав ограничить пребывание детей в соцсетях.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал запретить в России соцсеть TikTok, подчеркнув, что социальные сети гораздо опаснее для детей, чем искусственный интеллект.

«В соцсетях происходит плохое воздействие на наших подростков. Не ChatGPT это делает, а социальные сети. Например, TikTok — абсолютно уродская соцсеть, настроенная на примитивный хайп. TikTok в России должен быть запрещен, потому что эта соцсеть вызывает нравственную деградацию у детей. Дети должны получать доступ в потенциально опасную среду коммуникации только с разрешения родителей. Тогда родители уже будут вправе юридически отвечать за детей», — сказал собеседник НСН.

OpenAI и Microsoft ранее столкнулись с судебным иском из‑за трагедии в Коннектикуте: утверждается, что ChatGPT усилил параноидальные убеждения пользователя, что подтолкнуло его к убийству матери и последующему самоубийству. Исследования также выявили, что чат‑боты нередко затрагивают темы насилия и самоповреждения, а среди американских подростков и вовсе растет привязанность к нейросетям.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что опытный психолог может выяснить проблему человека в ходе диалога, нейросети же пока способны только помочь структурировать информацию и смоделировать ситуацию, чтобы посмотреть на нее под другим углом.