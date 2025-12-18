Российский бизнес чаще стали атаковать через электронную почту

За девять месяцев 2025 года фишинговые письма, вредоносные вложения, скам-сообщения и другие нежелательные рассылки получали большинство российских компаний (81%). Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского», имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Наиболее часто с почтовыми атаками сталкивались компании телекоммуникационного сектора — о таких инцидентах сообщили 86% организаций. Далее следуют промышленность (85%), энергетика и розничная торговля (по 84%), финансовый сектор (83%), образование и транспорт (по 81%). Несколько реже угрозы фиксировали государственные учреждения и строительные компании (78%), а также ИТ-отрасль (75%). Отдельно отмечается рост интереса злоумышленников к гостиничному бизнесу: в 2025 году была зафиксирована серия атак на отели в разных странах, целью которых стала кража платежных данных клиентов.

Одной из ключевых угроз для бизнеса остаются программы-шифровальщики. В третьем квартале 2025 года число попыток атак на российские компании с использованием такого ПО через корпоративную почту увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди наиболее распространенных типов вредоносных угроз эксперты выделяют троянские программы (96%), Hoax-рассылки, нацеленные на запугивание пользователей (87%), троянцы-шпионы (76%), бэкдоры (72%), троянцы-стилеры (71%), загрузчики (68%), эксплойты (62%) и дропперы (50%).

Кроме того, высоким остается и уровень спама в корпоративной почте: за десять месяцев 2025 года его доля составила в среднем 44% от общего объема входящих сообщений.

По словам директора Kaspersky GReAT Игоря Кузнецова, в 2025 году заметно выросла таргетированность почтовых атак. Злоумышленники все чаще адаптируют рассылки под реальные бизнес-процессы и корпоративные события, используя правдоподобные домены и тщательно проработанные адреса отправителей.