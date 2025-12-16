Samsung сократила поставки и повысила цены на оперативную память

Samsung Electronics значительно увеличила контрактные цены на оперативную память, что может повлиять на стоимость конечных устройств. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера Jukan.

Так, компания повысила цены на модули DDR5 более чем в два раза, уведомив партнеров об ограниченном объеме доступных поставок. Дефицит складских запасов стал одним из ключевых факторов ускоренного роста цен. Повышение затронуло и память предыдущего поколения. Контрактная стоимость модулей DDR4 объемом 16 ГБ выросла примерно до $18, что заметно сократило ценовой разрыв между DDR4 и DDR5. В результате DDR4 постепенно утрачивает статус более доступного решения для производителей.

Рост цен на DDR5 фиксировался в течение декабря, при этом аналогичную восходящую динамику демонстрируют и цены на DDR4. Пока изменения напрямую касаются контрактов с OEM-производителями, закупающими память крупными партиями, однако аналитики ожидают, что давление на цепочку поставок в перспективе отразится и на потребительском рынке.

В частности, производители ноутбуков могут компенсировать рост затрат за счет повышения розничных цен или сокращения базовых объемов оперативной памяти в моделях 2026 года. Схожие риски сохраняются и для смартфонов, где стоимость компонентов играет ключевую роль в формировании конечной цены устройств.