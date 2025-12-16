Производство складывающегося втрое Samsung оказалось под вопросом

Низкая маржинальность первого складывающегося втрое смартфона Samsung Galaxy Z TriFold может поставить под вопрос перспективы дальнейшего массового производства модели, несмотря на благоприятный прием со стороны покупателей. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил представитель отрасли.

© Samsung

12 декабря компания выпустила на рынок Galaxy Z TriFold, первая партия в онлайн-магазине Samsung была раскуплена за 5 минут.

"Внутри Samsung царило удовлетворение тем, что удалось показать технологический уровень, но в то же время атмосферу праздника несколько омрачало беспокойство вокруг прибыльности устройства", - сказал собеседник агентства.

При этом он обратил внимание на высокую стоимость компонентов для производства, включая экран, и дороговизну ремонта этого телефона.

Специалист пояснил, что для компании выпуск на рынок этой модели был в первую очередь "вопросом престижа", а не прибыли. Поэтому изначально на южнокорейский рынок было поставлено всего около 3 тыс. устройств. На мировые рынки, включая США, КНР и ОАЭ, позднее попадет около 20 тыс. экземпляров. Китайская компания Huawei выпустила первый в мире смартфон со складывающимся втрое экраном - Huawei Mate XT - в сентябре 2024 года, но он стоит дороже. По некоторым данным, к апрелю 2025 года было продано более 400 тыс. Huawei Mate XT.

Во время презентации своего телефона 2 декабря вице-президент южнокорейского подразделения компании Samsung Electronics Лим Сон Тхэк сказал, что на оптимизацию стоимости было затрачено много усилий и что они отказались от "всего, от чего только возможно". Южнокорейские издания предполагают, что такая ценовая политика якобы должна была компенсировать более поздний выход флагмана с таким форм-фактором на рынок по сравнению с китайским смартфоном. Galaxy Z TriFold - самая дорогая модель в линейке компании Samsung.

Представитель южнокорейских деловых кругов обращает внимание на возможное грядущее повышение цен на комплектующие для смартфонов, включая микросхемы памяти. По его словам, стоимость Galaxy Z TriFold в 3,59 млн вон (около $2 430) уже оказалась "неожиданно низкой", если сравнивать с более младшей моделью Galaxy Z Fold7 (2,3 млн вон, примерно $1 500), которая складывается лишь в одном месте, а не в двух.

В то же время другой источник рассказал, что 17 декабря Samsung, вероятно, может снова начать принимать заявки на покупку Galaxy Z TriFold в связи с пополнением складов.