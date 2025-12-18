В iOS 26.3 появится функция переноса данных на Android по Wi-Fi и Bluetooth

Стали известны новые подробности о совместной разработке Apple и Google инструментов для упрощения переноса данных между iOS и Android. Для пользователей Android такой функционал открыт для бета-тестирования в Android Canary 2512$ сначала выйдет для смартфонов Pixel. А для пользователей iPhone новый функционал будет реализован на iOS 26.3.

Новая функция, «Перенос на Android», позволиет осуществлять беспроводную передачу контактов, сообщений, фотографий и приложений с iPhone на Android через Wi-Fi и Bluetooth. Кабели не требуются, а процесс аналогичен AirDrop.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно будет расположить оба устройства рядом и отсканировать QR-код на телефоне Android с помощью iPhone. В качестве альтернативы можно использовать идентификатор сеанса и код сопряжения. Данные о состоянии здоровья, подключённые устройства Bluetooth и заблокированные заметки не могут быть переданы.

Для пользователей Android приложение «Перенос на iOS» будет работать аналогично. После сопряжения нужно выбрать, что переносить: фото, сообщения, заметки, приложения и т.д. Можно перенести даже номер телефона. Но не передаются данные о здоровье, Bluetooth-устройствах, заблокированные заметки и т.п.