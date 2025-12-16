Представлена новая гипотеза о происхождении Луны

По материалам портала Naked Science, господствующая гипотеза о происхождении Луны, возникшая в 1975 году, предполагает, что спутник Земли появился после столкновения Земли с некоей планетой, похожей на нашу, с массой Марса, которую назвали Тейя. Однако эта версия не объясняет схожесть изотопного состава Луны и Земли, что вызывает вопросы.

С момента постановки этой гипотезы американскими астрономами Уильямом Хартманном и Дональдом Дэвисом, стало понятно, что для объяснения, почему Луна схожа по составу с Землёй, нужно, чтобы гипотетическая Тейя была практически копией нашей планеты, а это считается маловероятным. Проблема в том, что где бы Тейя ни сформировалась, всё равно исходный материал для неё должен был отличаться от вещества Земли, поскольку в зависимости от расстояния от Солнца состав окружающего вещества заметно меняется.

В 2004 году российский астрофизик Николай Горькавый предложил мультиимпактную гипотезу, согласно которой Луну сформировали несколько ударов крупных небесных тел о Землю. В результате этих столкновений вокруг Земли возникал диск обломков, из которого постепенно сформировалась Луна.

Недавно исследователи из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона провели 12 компьютерных симуляций, моделируя столкновения Земли с объектами массой от четверти до 1,7 массы Марса. Они выяснили, что серия ударов действительно могла привести к образованию Луны с современным составом и массой. Один из вариантов симуляции показал, что четыре столкновения могли сформировать Луну с точным современным составом и массой, хотя в этом сценарии Земля получилась немного легче. Авторы предполагают, что Земля могла набрать недостающую массу позже за счёт комет и астероидов.