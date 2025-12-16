Когда появится квантовый компьютер, способный взломать биткоин

Опасения, что квантовые вычисления могут подорвать безопасность биткоина, не окажут влияния на крипторынок в ближайшие годы. К такому выводу, как пишет Decrypt, пришли аналитики инвестиционной компании Grayscale в своем новом отчете, назвав данную тревогу «ложной» для 2026 года.

© Газета.Ru

Согласно отчету «Прогноз по цифровым активам на 2026 год», эта технология (квантовые компьютеры) представляет собой долгосрочную криптографическую проблему, но не фактор, способный в обозримом будущем повлиять на стоимость криптовалют. Эксперты Grayscale полагают, что исследования в области постквантовой криптографии будут продолжаться и ускоряться, но вряд ли они повлияют на рынок криптовалют в ближайшие годы.

Эти выводы перекликаются с давними предупреждениями криптографов о том, что достаточно мощный квантовый компьютер теоретически сможет взломать асимметричную криптографию, лежащую в основе безопасности биткоина и других блокчейнов. В таком сценарии злоумышленник сможет вычислить приватные ключи из общедоступной информации.

«Квантовый компьютер сможет подделывать цифровые подписи, которые Bitcoin использует сегодня. Это позволит несанкционированно выводить средства», ― пояснил в комментарии Decrypt научный партнер Andreessen Horowitz Джастин Талер.

Однако, по его словам, способная на это машина вряд ли появится раньше 2030 года, что снимает риски для рынка до тех пор.