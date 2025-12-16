Когда появится квантовый компьютер, способный взломать биткоин

Стало известно, когда появится способный взломать криптографию биткоина квантовый компьютер
Опасения, что квантовые вычисления могут подорвать безопасность биткоина, не окажут влияния на крипторынок в ближайшие годы. К такому выводу, как пишет Decrypt, пришли аналитики инвестиционной компании Grayscale в своем новом отчете, назвав данную тревогу «ложной» для 2026 года.
Согласно отчету «Прогноз по цифровым активам на 2026 год», эта технология (квантовые компьютеры) представляет собой долгосрочную криптографическую проблему, но не фактор, способный в обозримом будущем повлиять на стоимость криптовалют. Эксперты Grayscale полагают, что исследования в области постквантовой криптографии будут продолжаться и ускоряться, но вряд ли они повлияют на рынок криптовалют в ближайшие годы.
Эти выводы перекликаются с давними предупреждениями криптографов о том, что достаточно мощный квантовый компьютер теоретически сможет взломать асимметричную криптографию, лежащую в основе безопасности биткоина и других блокчейнов. В таком сценарии злоумышленник сможет вычислить приватные ключи из общедоступной информации.
«Квантовый компьютер сможет подделывать цифровые подписи, которые Bitcoin использует сегодня. Это позволит несанкционированно выводить средства», ― пояснил в комментарии Decrypt научный партнер Andreessen Horowitz Джастин Талер.
Однако, по его словам, способная на это машина вряд ли появится раньше 2030 года, что снимает риски для рынка до тех пор.