Apple упростила переход с iPhone на Android в новой iOS

Газета.Ru

Компания Apple внедрила в iOS 26.3 встроенный инструмент для упрощения перехода пользователей iPhone на смартфоны Android. Новый сервис позволяет напрямую переносить ключевые данные между устройствами. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple упростила переход с iPhone на Android в новой iOS
© Global Look Press

Для начала процесса миграции достаточно расположить iPhone рядом с Android-смартфоном. После подключения пользователи смогут выбрать для передачи фотографии, сообщения, заметки, настройки аккаунтов, пароли, номер телефона и другие данные. Процедура выполняется напрямую из системы, без необходимости скачивать отдельные приложения.

При этом некоторые типы информации, такие как данные о здоровье, сопряженные Bluetooth-устройства и защищенные материалы, не переносятся. Для беспроводной передачи оба аппарата должны быть обновлены до последних версий ПО, подключены к Wi-Fi и иметь активный Bluetooth. Инициация переноса возможна через сканирование QR-кода с экрана Android-устройства.

Аналогичный инструмент для перехода с Android на iPhone ранее был реализован Google, что делает процесс миграции взаимным.

Хотя, скорее всего, новая система была разработана Apple и Google для соответствия требованиям закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС, она стала доступна для пользователей по всему миру.

В текущей бета-версии iOS 26.3 она находится в разделе «Настройки» > «Основные» > «Перенос или сброс iPhone» > «Перенос на Android».