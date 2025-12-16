Wylsacom сравнил Galaxy Z TriFold с конкурентом от Huawei

Популярный техноблогер Валентин Wylsacom Петухов опубликовал на YouTube видеообзор складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, в котором он сравнил новинку с единственным конкурентом в сегменте устройств с тройным сгибом.

© YouTube

В первую очередь Wylsacom обратил внимание на различия между региональными версиями устройства. По словам блогера, глобальная модификация традиционно комплектуется только кабелем питания, тогда как азиатская версия предлагает расширенный набор, включающий адаптер быстрой зарядки и фирменный защитный чехол, который имеет практическое значение с учетом нестандартной конструкции корпуса.

Также он сравнил Galaxy Z TriFold с «трикладушкой» Huawei. Он отметил, что у смартфона Huawei более высокое разрешение дисплея, а конструкция позволяет использовать экран в нескольких режимах — квадратном, полностью разложенном и в качестве «обычного» смартфона. В случае с Galaxy Z TriFold квадратный режим недоступен из-за особенностей механизма складывания. Кроме того, блогер указал на асимметрию и выступающий элемент корпуса смартфона Samsung, который негативно сказывается на удобстве хвата.

Подводя итог, Петухов заявил, что Galaxy Z TriFold по аппаратной части и дизайну фактически повторяет Galaxy Z Fold7, отличаясь прежде всего тройной конструкцией. При этом сам Galaxy Z Fold7 он назвал удачной моделью, подчеркнув, что к реализации форм-фактора «трикладушки» в исполнении Samsung остаются вопросы, особенно с учетом высокой стоимости устройства.