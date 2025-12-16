Xiaomi начала повышать цены на свою технику

Китайская компания Xiaomi скорректировала цены на отдельные модели планшетов на внутреннем рынке. Удорожание затронуло наиболее популярные устройства и составило от 10 до 20%, сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Так, базовая версия планшета Xiaomi Pad 8 в версии 8/128 ГБ подорожала с 2199 до 2299 юаней, а стоимость версии 12/256 ГБ выросла сразу на 200 юаней — до 2999 юаней. Аналогичную динамику продемонстрировал Xiaomi Pad 8 Pro: начальная модификация 8/128 ГБ теперь оценивается в 2899 юаней, что на 100 юаней выше прежнего уровня, а топовая версия с 16/512 ГБ подорожала до 4099 юаней.

Наиболее заметное повышение цен зафиксировано у бюджетного Redmi Pad 2. Стартовая цена устройства выросла на 20% — с 999 до 1199 юаней, что особенно чувствительно для массового сегмента.

Коррекция цен происходит на фоне резкого роста стоимости оперативной памяти и других ключевых компонентов, что оказывает давление на маржинальность производителей. Пока Xiaomi удерживает цены на смартфоны, однако участники рынка не исключают аналогичных шагов и в этом сегменте в среднесрочной перспективе, в том числе за пределами Китая.