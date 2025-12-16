Блогер сравнил камеры OnePlus 15 и Samsung S25 FE

В одном из выпусков на YouTube-канале GadgetRevNow продемонстрировали, как снимают в разных сценариях фото и видео Galaxy S25 FE и OnePlus 15.

При съёмке фото на сверхширик угол обзора у Samsung Galaxy S25 FE немного шире, чем у OnePlus 15. Также у Samsung более естественные цвета.

На основной сенсор у OnePlus получаются более насыщенные снимки, чем у Galaxy. При этом цветопередача у S25 FE более реалистичная.

Что касается зума, то на OnePlus он 3,5-кратный. Также у него более высокая детализация по сравнению с 3-кратным увеличением у Samsung.

В портретном режиме лицо и тело при съёмке на S25 FE искажаются и кажутся длиннее, чем на самом деле. Такого эффекта нет на OnePlus.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Вывод

На OnePlus 15 получаются более яркие селфи, более качественный звук. При дневном свете снимки выходят более тёплые и насыщенные. Детализация у смартфона отличная, фокусных расстояний на телевике много. Лично ведущему понравились также на OnePlus портретные фото. Он также поддерживает съёмку видео в 8К и портретную съёмку, у него более тёплый оттенок на видео, лучше стабилизация, более широкий угол обзора и более качественная картинка при слабом освещении во время записи видео на телевик и фронтальную камеру.

Samsung S25 FE предлагает хорошее качество звука, естественные селфи и снимки при дневном свете. При съёмке портретов смартфон лучше распознаёт границы объектов, а ещё он может записывать видео в портретном режиме в 8К. Также S25 FE обеспечивает более качественную картинку при видеосъёмке на ультраширик вечером и ночью.

В целом OnePlus предлагает больше возможностей, чем Samsung. И это касается не только камер. Вы получаете также более высокую производительность, лучше экран и автономность. С другой стороны, Galsxy S25 FE - смартфон с наилучшим соотношением цены и качества.

Если вы видеоблогер, то вам лучше купить S25 FE, но если вам нужен более качественный зум, то приобретайте OnePlus 15.