Жители российского города массово жалуются на работу интернета

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно графику, жалобы на связь начались утром, достигнув пика к 8:30 мск. Большинство из них связаны с работой интернета в целом, мобильного интернета и недоступностью сайтов. За последний час поступило 480 сообщений о перебоях, а всего за сутки — почти 3,6 тысячи.

Напомним, что аналогичные жалобы на работу интернета от жителей Санкт-Петербурга поступали и утром в понедельник, 15 декабря. Тогда пользователи сообщали о проблемах с мобильной связью.

До этого, 12 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что силовые структуры принимают решение об ограничении мобильной связи исходя из оперативной обстановки. Он отмечал, что с приближением Нового года и в течение каникул правоохранители могут применять вынужденные ограничения интернета в связи с «возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры».