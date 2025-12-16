ИИ-агенты берут на себя основную нагрузку во время проведения оценки рисков

Автоматизация рутинных задач с помощью ИИ-агентов не заменяет юриста, а позволяет ему сосредоточиться на стратегических вопросах и работе с клиентами. Эксперты отмечают, что такая тенденция может усилить экспертизу специалистов, выводя на первый план творческие и коммуникативные навыки.

Внедрение ИИ-агентов в юридическую сферу существенно трансформирует профессиональные практики в этой области. Постепенно агенты становятся активными участниками рабочих процессов, они анализируют информацию, выявляют риски и предлагают решения.

При этом ответы нейросети часто могут содержать различные "галлюцинации" - генерации несуществующих законов или прецедентов. Это ключевая проблема, требующая внедрения отдельной модели для привязки ответов к реальным документам.

Другую опасность представляет возможная утечка конфиденциальных данных. Так, передача текстов договоров и персональных данных в облачные модели создает риски нарушения NDA и законодательства. Поэтому необходимы механизмы маскирования таких данных.

Тем более в международной практике нет точно определения ответственности за ответы ИИ. Существует неясность в вопросе, кто несет ответственность за ошибку агента. Агент не обладает правосубъектностью, поэтому необходим контроль человека.

Кроме того, в практике появляется проблема "Черного ящика" - сложность в интерпретации того, почему модель приняла то или иное решение или рекомендацию по комплаенсу. Также правовые знания, на которых учится модель, могут устаревать, законодательство меняется постоянно. Модели требуют регулярного дообучения или подключения к актуальным базам знаний, иначе их советы станут нелегитимными.

"Растет потребность в платформах управления рисками ИИ, которые обеспечивают контроль галлюцинаций и объяснимость решений, что критично для юридической значимости", - указывает руководитель отдела стратегической аналитики red_mad_robot Игорь Епанешников.

При всем развитии ИИ-технологий ответственность за принятие решений все равно несет человек. Во многих решениях для дополнительной точности используется подход "человек в цикле". Это означает, что ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, проверяется экспертом - человеком с релевантным опытом.

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора ПравоТех, объясняет, что в юридической практике есть и типовые задачи, которые можно полностью делегировать ИИ-агенту. Например, сравнение версий документов, создание типовых документов, анализ типовых документов на риски.

Такой гибридный подход позволяет сочетать скорость и эффективность искусственного интеллекта с надежностью и экспертизой специалистов.

Все, что касается выстраивания отношений, переговоров и договорных стратегий, всегда останется за человеком. Если возникает спор или, тем более, судебное разбирательство, судебное представительство точно останется за человеком.

Эксперт отмечает, что в бизнесе есть большая часть типовых процессов, которые прекрасно поддаются автоматизации и потенциально могут быть заменены ИИ-агентами. Но всегда были, есть и будут нетиповые юридические кейсы, которые создают новую практику. И эти нестандартные кейсы требуют креативных правовых конструкций, которые пока что ИИ создать не способен.

"Все, что касается эмпатии, создания репутации и выстраивания отношений, пока не поддается искусственному интеллекту и требует человеческого участия. Здесь юрист часто выполняет роль эмпатичного собеседника, понимающего и разделяющего проблемы доверителя или бизнес-заказчика", - говорит Кондратенко.

Он указывает, что при всей адаптивности и услужливости искусственного интеллекта общение с человеком в сложной ситуации ИИ-агенты заменить не способны.