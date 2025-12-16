Российским ученым удалось создать «часы возраста»

Российские научные центры ведут активную работу по изучению механизмов старения и поиску способов его замедления. Как сообщили РБК представители ведущих университетов, исследования сфокусированы на трех ключевых направлениях.

В частности, создаются инструменты для точной диагностики. В РНИМУ им. Пирогова разработаны специальные калькуляторы, позволяющие определять биологический возраст отдельных органов и систем, что дает возможность оценивать эффективность терапии.

Параллельно в Российском научном центре хирургии им. Петровского идет работа над созданием универсальных «часов биологического возраста» на основе 14 ключевых маркеров, включая мышечную силу, показатели воспаления и изменения в ДНК.

Кроме того, ученые синтезируют и исследуют вещества, способные замедлять возрастные изменения. Так, в РНИМУ созданы молекулы, избирательно уничтожающие «клетки старения». В центре им. Петровского тестируют природные геропротекторы — экстракты зеленого чая, куркумина и других растений, которые в экспериментах на кошках показали улучшение функции почек и снижение маркеров воспаления.

Специалисты МГУ им. Белозерского изучают механизм аутофагии — естественного обновления клеток, который с возрастом ослабевает. Ученые уже обнаружили соединения, продлившие жизнь лабораторным червям на 30%, и готовятся к тестированию на млекопитающих.